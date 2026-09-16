Három újabb kárpátaljai katona életét követelte a háború

Újabb kárpátaljai katonák haláláról érkezett hír. A háborúban életét vesztette a perecsenyi Melkov Olekszij, az ungvári Talajev Artem, valamint a Dombó (Dubove) településről származó Mihalcsics Ivan.

Perecseny: A 44 éves, 1982-ben született Melkov Olekszij katona a harci irányítási és rádiólokációs felderítő egységben teljesített szolgálatot. A teljes körű háború kitörése előtt a Kommunalnik nevű perecsenyi vállalatnál dolgozott.

A búcsúztatás időpontjáról később adnak tájékoztatást – közölte Ivan Pohoriljak, a város polgármestere.

Ungvár: Szeptember 17-én, csütörtökön vesznek végső búcsút Talajev Artemtől. A gyászszertartás kijevi idő szerint 13 órakor kezdődik a Függetlenség rakparton, a holodomor áldozatainak emlékművénél. Halálhírét az Ungvári Városi Tanács közölte a Facebook-oldalán.

Dombó: Megerősítették a técsői járási Dombó településről származó, 1983-ban született Mihalcsics Ivan katona halálát is. A férfi 2024. április 28-án vesztette életét Donyeck megyében, a Kramatorszki járásban található Dilijivka közelében.

A katona földi maradványait szeptember 16-án szállítják haza. A kistérség Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben a helyieket arra kérik, hogy élőlánccal tisztelegjenek az elhunyt katona előtt, és méltó módon fogadják hazatérő földijüket.

A Kárpátalja.ma szerkesztősége őszinte részvétét fejezi ki a gyászoló családok felé.

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