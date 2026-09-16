Testvérvárosi megállapodást kötött Debrecen és Harkiv önkormányzata

Testvérvárosi megállapodást kötött Debrecen és az ukrajnai Harkiv önkormányzata, az erről szóló dokumentumot Papp László, Debrecen és Ihor Terekhov, Harkiv polgármestere írta alá a debreceni városházán szerdán. Harkiv Debrecen 22. testvérvárosa, a két településnek közös testvérvárosai is vannak: Brno (Csehország) és Risón Lecijón (Izrael).

A debreceni önkormányzat sajtószolgálata közölte:

a testvérvárosi szerződés alapján a két város előmozdítja a gazdasági és kereskedelmi, a tudományos és technológiai, az oktatási, a kulturális, a turisztikai, a sport- és művészeti együttműködést. Szorgalmazzák és elősegítik a városok kulturális örökségének fenntartását és védelmét.

Papp László kiemelte, hogy a Debrecen és Harkiv közötti kapcsolat erősítésében fontos szerepet játszottak azok a diplomáciai partnerek, akik munkájukkal és közbenjárásukkal segítették a két város közötti együttműködés elmélyítését.

A polgármester köszönetét fejezte ki Fegyir Sándornak, Ukrajna magyarországi nagykövetének és Vladiszlav Muskának, Ukrajna nyíregyházi konzulátusa vezetőjének a kapcsolatépítésben nyújtott támogatásukért. A megállapodás a debreceni közgyűlés támogatói döntésével lép majd hatályba, és határozatlan időtartamra szól – közölték.

A két város 2016. november 25-én Debrecenben kötött együttműködési megállapodást, amely fontos mérföldkő volt a két város kapcsolatainak erősítésében – írták.

A közlemény szerint a kapcsolat európai városhálózati szinten is folytatódott: Debrecen és Harkiv egyaránt az Eurocities (a jelentős európai nagyvárosok önkormányzatainak konzultációs együttműködése) tagvárosa, és 2020–2021-ben közösen vett részt az Eurocities által támogatott Sharing Cities városi tudásmegosztási programban. Az orosz–ukrán háború kitörése óta Debrecen humanitárius segítségnyújtással, szakmai együttműködésekkel és különböző szolidaritási programokkal támogatta Harkivot.

Forrás: MTI

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

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