Orosz támadások pénteken: házakat romboltak le, vannak sérültek

Négy megyét ért orosz támadás augusztus 15-én az ukrán belügyminisztérium rendőrségi információi szerint.

Tűz alatt volt több település Donyeck, Harkiv, Herszon és Zaporizzsja megyékben. Fő célpont a polgári infrastruktúra volt, de találat ért a mentőegységeket, egészségügyiseket és a rendőröket is.

Donyeck megye: 13 települést támadtak

Mintegy 13 települést ért orosz támadás Donyekc megyében. Sérült 37 polgári objektum, ebből 17 lakóház. A támadások során több civil megsebesült.

Harkiv: három járást támadtak

Harkiv megyében a Harkivi, Izjumi és Kupjanszki járások helyiségeit támadták. Megrongálódott a polgári infrastruktúra, de személyi sérülés nem történt.

Herszon megye: 13 sérült

Az orosz támadások következtében Herszon megye 24 települését érte találat, 13 ember sérült meg, köztük egészsésgügyi dolgozók is rendőrök is. Összesen 27 objektum sérült, ebből 14 magáningatlan, továbbá gazdasági, oktatási, adminisztratív épületek is.

Zaporizzsja: gránátrobbanás miatt egy 51 éves nő sérült meg

Zaporizzsja megyében az oroszok majdnem 20 települést vettek célba, személyi sérülés is történt. 293 dróntámadást, 125 tüzérségi támadást, 7 légi-, ezen felül pedig 6 rakétatámadást intéztek.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: ukrán rendőrség