Orosz drón csapódott az SZBU vezetőjének kijevi irodájába

Orosz drón csapódott az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) kijevi épületébe, egyenesen a szolgálat ideiglenes vezetője, Olekszandr Poklad irodájába. A tábornok a támadás idején nem tartózkodott a helyiségben – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

A támadás péntek délután történt Kijev központjában, az Aranykapu (Zolotyi Vorota) metróállomás közelében. A Volodimirszka utcában tartózkodó szemtanúk szerint 15 óra 30 perc körül robbanás hallatszott, amit sűrű füst követett.

A drón becsapódása után tűz ütött ki az SZBU épületében. A lángok felszámolása és a támadás következményeinek elhárítása jelenleg is zajlik.

A támadás során egy másik sugárhajtású Sahed drón egy éttermet talált el. A Zavertajlo nevű vendéglátóhely közvetlenül az SZBU épületével szemben található.

Kárpátalja.ma

Forrás: bigkyiv.com.ua

Nyitókép: t.me/nexta_live

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