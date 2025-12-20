Három ballisztikus rakétával és ötvenegy drónnal támadták az oroszok Ukrajnát

Három ballisztikus rakétát és ötvenegy pilóta nélküli repülőgépet vetett be az orosz hadsereg ukrajnai célpontok ellen december 19-én és 20-án. A légvédelem ma reggelig 31 drónt semlegesített – számolt be az Ukrán Fegyveres Erők Légiereje a Facebookon.

A megszállók hadserege három Iszkander-M típusú ballisztikus rakétát indított a Krím-félszigetről, valamint 51 Sahed, Gerbera és más típusú pilóta nélküli repülőgéppel támadt több oroszországi régióból.

Az ukrán légvédelmi egységek 31 ellenséges Sahed, Gerbera és más típusú drónt lőttek le vagy fogtak el az ország északi, déli és keleti részén.

15 helyszínről ékeztek jelentések ballisztikus rakéták és drónok becsapódásáról.

