Ballisztikus rakétákkal és 167 drónnal támadt az éjjel Oroszország

Oroszország szeptember 5-ére virradó éjjel ballisztikus rakétákkal és 167 drónnal támadta Ukrajnát. A légvédelem 128 drónt semmisített meg vagy hatástalanított, de több helyszínen becsapódás történt. A támadásoknak halálos áldozatai és sérültjei is vannak.

Az ukrán légierő tájékoztatása szerint az orosz erők Iszkander–M/KN–23 típusú ballisztikus rakétákat, valamint 167 pilóta nélküli repülőeszközt vetettek be. A rakéták és drónok 23 helyszínen csapódtak be, egy esetben pedig a lehulló törmelékek okoztak károkat.

Négy halott Dnyipropetrovszk megyében

Négy ember életét vesztette, további öt pedig megsérült a Dnyipropetrovszk megyei Kamjanszke városában. Három sérültet kórházban ápolnak, köztük egy 30 éves nőt, aki intenzív osztályra került.

Két sérült Kijev megyében

Kijev megyét ismét tömeges orosz dróntámadás érte. A Bucsai járásban egy raktárépület gyulladt ki, majd a tűz oltása közben az orosz erők újabb csapást mértek egy szomszédos raktárépületre.

Boriszpilben egy becsapódás következtében tűz ütött ki egy kilencemeletes lakóépületben. Két ember megsérült, 15 lakót a tűzoltók evakuáltak.

Az Obuhivi járásban a lehulló dróntörmelékek miatt több helyen keletkeztek tüzek.

Bevásárlóközpontot is támadtak Mikolajivban

Mikolajivban az orosz erők több alkalommal is drónokkal támadtak egy helyi bevásárlóközpontot. A becsapódások következtében az üzlethelyiségek megrongálódtak, és több helyen tűz ütött ki.

A támadásokban egy 72 éves férfi és egy 17 éves lány megsérült.

A mentőegységek folyamatos orosz támadás veszélye mellett dolgoztak. A biztonság érdekében a katasztrófavédelem munkatársait többször is biztonságos távolságra kellett visszavonni, majd amint a körülmények lehetővé tették, folytatták a károk felszámolását.

Kárpátalja.ma

Forrás: babel.ua

Nyitókép: Facebook/DSZNSZ

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