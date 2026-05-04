14 halottja van az Ukrajna elleni orosz légicsapásoknak

Oroszország május 4-én több mint hetven alkalommal indított légitámadást ukrajnai célpontok ellen, az ország hét megyéjéből jelentettek robbanásokat.

A légicsapások következményeiről Ihor Klimenko, a belügyi tárca vezetője tett jelentést – olvasható a minisztérium Facebook-oldalán.

Az orosz agresszió eredményeként 14 ukrán civil vesztette életét, és mintegy 60 személy sérült meg.

„A legjelentősebb támadás a Harkiv megyei Merefát sújtotta. Az ottani ellenséges csapás 7 ember életét követelte. A Zaporizzsja megyei Vilnyanszkban egy templomot ért találat, két hívő hunyt el. Oroszország emellett folytatta az energiaszektor elleni támadásait Dnyipropetrovszk, Harkiv és Csernyihiv megyékben. Ezek nem véletlenszerű csapások, hanem a polgári lakosság elleni célzott terror taktikája”

– hangsúlyozta a miniszter.

A belügyi szervek azonnal az érintett helyszínekre vonultak, a katasztrófaelhárítók, a mentők és a rendőrök evakuálják a sebesülteket és elsősegélyt nyújtanak. A becsapódások környékén tűzoltás és romeltakarítás zajlik.

Ihor Klimenko köszönetet mondott az állami szolgálatok munkatársainak.

Kárpátalja.ma