104 éve született Antonikné Polónyi Katalin

Száznégy éve, 1922. május 6-án született Antonikné Polónyi Katalin szövő, Ukrajna Érdemes Népművésze.

Antonikné Polónyi Katalin Beregszászban látta meg a napvilágot. 1941-ben a Beregszászi Állami Főgimnázium növendékeként érettségizett, majd tanulmányait a Budapesti Testnevelési Főiskolán folytatta két évig. Amikor a határt lezárták, hazatért. Ezt követően a Beregszászi Járási Szociális Osztály tisztviselőjeként tevékenykedett.

1948-ban ment férjhez Antonik Tibor agronómushoz, akivel Nagyberegre költöztek, ahol a helyi iskolában tanított tornát és kézimunkát. Felfigyelt a falusi asszonyok szövött és varrott textilmintáira, gyűjteni kezdte a különféle motívumokat, és a hozzájuk kapcsolódó történeteket.

Antónikné Polónyi Katalin 1958-ban megszervezte a kollektív gazdaság szövő-varró háziipari részlegét. Az 1960-as, 70-es években a Lenin Kolhoz Kárpátalja egyik legvirágzóbb gazdasága volt. Antonik Tibor kolhozelnök nagy figyelmet fordított a háziipar fejlődésére, amely Beregen, Beregújfaluban és Kígyóson is működött. A Katalin által irányított szövőcsoportban e 3 község 30 asszonya szőtt és közel 60-an készítették a keresztszemes hímzéseket, melyek hamar keresettek, közkedveltek lettek nemcsak Kárpátalján, hanem a világ számos országában is. Gyönyörű szőtteseivel és hímzéseikkel bemutatkoztak Magyarország, Bulgária, Románia, Németország közönsége előtt is. 1967-1974 között Nagydobronyban szintén az ő vezetése alatt működött egy 54 tagú szövőcsoport. Az Ungvári Művészeti Alapnál is dolgozott. A beregi szőttesek és hímzések Kijevben, Moszkvában több alkalommal elnyerték a Népgazdasági Kiállítás mellékiparági nagydíját.

Munkáját számos díszoklevéllel, a Népgazdaság Kiállítás arany és ezüstéremmel díjazták. 1979-től a kezdeményezésére a Nagyberegi Középiskolában tanórák keretében vezették a beregi keresztszemes hímzés és szövés oktatását. 1982-ben érdemelte ki az Ukrajna Érdemes Népi Iparművésze címet. Kárpátalja több ének- és tánckara részére tervezett beregi szőttessel díszített fellépő ruhákat, valamint vidékünk számos éttermét diszitették szebbnél szebb beregi szőttesekkel.

Nagybereg község díszpolgára családjával 2003-ban az anyaországba települt. 2007-ben szőttesei, mintagyűjteménye egy részét a II Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Polónyi Katalin Textilmúzeumának adományozta, gyűjtése másik részét a Nagyberegi Középiskola Szőttesmúzeumában helyezte el.

Antónikné Polónyi Katalin 2022. december 12-én, életének 101. évében hunyt el Kisvárdán.