Állásbörzét tartottak Ungváron május 6-án – közölte a Kárpátaljai Megyei Tanács. A rendezvényt azzal a céllal szervezték meg, hogy kapcsolatot teremtsenek a munkaadók és az álláskeresők között, valamint bemutassák a régióban elérhető szakmai és képzési lehetőségeket.

A szervezők tájékoztatása szerint fontos, hogy a fiatalok és a tapasztalt szakemberek egyaránt helyben találjanak munkalehetőséget és szakmai fejlődési perspektívát.

A program keretében IT-, energetikai és gyártóipari vállalatok is bemutatták állásajánlataikat. Emellett tájékoztatást nyújtottak az aktuális képzési lehetőségekről, az átképzési programokról, valamint a kezdő vállalkozók számára elérhető mikrohitel- és támogatási konstrukciókról.

A megyei tanács közleménye szerint Kárpátalja az elmúlt időszakban számos áttelepült vállalkozást fogadott be, ami új munkahelyek létrehozását és az ipari infrastruktúra fejlődését is elősegítette. Külön hangsúlyt kapott az ipari parkok szerepe, amelyek a régió gazdasági fejlődésének egyik meghatározó elemévé válhatnak.

Kárpátalja.ma