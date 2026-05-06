Az Európai Bizottság 2050-re felszámolná a szegénységet az EU-ban

Az Európai Bizottság új intézkedéseket javasolt szerdán a szegénység elleni küzdelem és a fogyatékkal élők életkörülményeinek javítása érdekében, és ez az első uniós stratégia, amelynek célja, hogy 2050-ig felszámolja a szegénységet az egész Európai Unióban.

A szegénység felszámolását és a fogyatékkal élők jogainak előmozdítást célzó csomag javaslatot tesz a lakhatásból való kirekesztés elleni küzdelemre, a gyermekszegénység megszüntetésére, a megfelelő nyugdíjak biztosítására és a társadalmi kirekesztés kockázatainak kezelésére – közölte brüsszeli sajtótájékoztatóján Roxana Minzatu szociális jogokért és készségfejlesztésért, minőségi munkahelyek megteremtéséért, valamint felkészültségért felelős uniós biztos.

MTI