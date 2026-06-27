Négy orosz parancsnokot gyanúsítanak a munkácsi rakétatámadás ügyében

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) gyanúsítottként neveztek meg négy magas rangú orosz haditengerészeti parancsnokot a 2025. augusztus 21-én Munkács ellen végrehajtott rakétatámadás ügyében.

A nyomozás megállapításai szerint a Fekete-tengeren tartózkodó Admiral Makarov fregattról két Kalibr típusú manőverező robotrepülőgépet indítottak a munkácsi Flextronics gyár ellen. A támadás következtében 25 ember megsérült, emellett jelentős károk keletkeztek az üzem irodai, raktári és termelőlétesítményeiben.

Az SZBU szerint a támadás megtervezésében és előkészítésében a Fekete-tengeri flotta négy vezető tisztségviselője vett részt: Szerhij Pincsuk admirális, Arkagyij Romanov altengernagy, Vlagyimir Kuzmin ellentengernagy és Mihail Titov első osztályú százados

Az ukrán hatóságok távollétükben háborús bűncselekmény miatt emeltek ellenük vádat.

Az ügyben a kárpátaljai SZBU munkatársai folytatták a nyomozást a megyei ügyészség felügyelete mellett. Az ukrán hatóságok közlése szerint továbbra is dolgoznak azon, hogy a feltételezett háborús bűnök elkövetőit felelősségre vonják.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: korábbi felvétel, Суспільне Ужгород/Олександр Курта

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