Négy orosz parancsnokot gyanúsítanak a munkácsi rakétatámadás ügyében
Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) közlése szerint gyanúsítottként neveztek meg négy magas rangú orosz haditengerészeti parancsnokot a 2025. augusztus 21-én Munkács ellen végrehajtott rakétatámadás ügyében.
A nyomozás megállapításai szerint a Fekete-tengeren tartózkodó Admiral Makarov fregattról két Kalibr típusú manőverező robotrepülőgépet indítottak a munkácsi Flextronics gyár ellen. A támadás következtében 25 ember megsérült, emellett jelentős károk keletkeztek az üzem irodai, raktári és termelőlétesítményeiben.
Az SZBU szerint a támadás megtervezésében és előkészítésében a Fekete-tengeri flotta négy vezető tisztségviselője vett részt: Szerhij Pincsuk admirális, Arkagyij Romanov altengernagy, Vlagyimir Kuzmin ellentengernagy és Mihail Titov első osztályú százados
Az ukrán hatóságok távollétükben háborús bűncselekmény miatt emeltek ellenük vádat.
Az ügyben a kárpátaljai SZBU munkatársai folytatták a nyomozást a megyei ügyészség felügyelete mellett. Az ukrán hatóságok közlése szerint továbbra is dolgoznak azon, hogy a feltételezett háborús bűnök elkövetőit felelősségre vonják.
Nyitókép: korábbi felvétel, Суспільне Ужгород/Олександр Курта
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