Zelenszkij ellátogatott a munkácsi Flex gyárhoz

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kárpátaljai munkalátogatása során megtekintette a munkácsi Flextronics gyárat, amelyet augusztus 21-én ért orosz légitámadás. Erről maga az elnök számolt be pénteken a Telegram-csatornáján.

„Ma a helyszínen beszéltem a vállalat képviselőivel az üzem munkájáról és a helyreállításról. Nagyon hálás vagyon mindenkinek, aki itt dolgozik. Fontos számunkra, hogy az amerikai üzleti élet jelen van Ukrajnában. Mindent megteszünk, hogy segítsük a vállalat gyors talpra állását”

– írta bejegyzésében Zelenszkij.

Az amerikai befektetéssel rendelkező vállalat háztartási gépek gyártására szakosodott. Az orosz légicsapás következtében 17 személy megsérült, néhányan még mindig kórházi kezelés alatt állnak.

A teljes körű háború kitörése óta ez volt a második eset, hogy orosz légitámadás érte Kárpátalját. 2022. május 3-án Volócot érte rakétacsapás. Egy elektromos alállomást és egy vasútállomást ért találat.

Kárpátalja.ma