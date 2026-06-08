Egyházi kitüntetésben részesült Babják Zoltán

A Csodatévő Szent Miklós-renddel tüntették ki Babják Zoltánt, Beregszász polgármesterét. Az elismerést az Ukrán Ortodox Egyház képviselőitől vehette át, akik a közösségért végzett munkáját és szolgálatát ismerték el.

A kitüntetést Őboldogsága Epifanyij, Kijev és egész Ukrajna metropolitájának nevében adta át Varszonofij püspök, az Ukrán Ortodox Egyház Kárpátaljai és Ungvári Egyházmegyéjének vezetője, valamint Mihajlo főpap, a beregszászi Szentháromság–Szent Mihály-templom parókusa.

Babják Zoltán az elismerés kapcsán hangsúlyozta, hogy a kitüntetést nem csupán személyes sikernek tekinti, hanem a Beregszászi kistérség közös munkájának és összefogásának elismeréseként értékeli. Kiemelte: a nehéz időszakokban különösen fontos a lelki értékek megőrzése, az egymás iránti szolidaritás és a közös felelősségvállalás.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →