Meglepően hasonló esetek: pénzérmét nyelt két kiskorú Kárpátalján

Szinte egy időben riasztották a mentőket Kárpátalja két különböző pontjára, miután két gyermek is pénzérmét nyelt le. Az esetek mindössze negyven perc eltéréssel történtek Ungváron és Rahón, ismét ráirányítva a figyelmet a kisgyermekeket fenyegető mindennapi veszélyekre.

Az egyik riasztás Ungvárról érkezett, ahol egy hatéves kislány nyelt le egy tízhrivnyás érmét. A helyszínre kiérkező mentősök megvizsgálták a gyermeket, ellenőrizték légútjainak átjárhatóságát és általános állapotát. A kislány erősen megijedt, nyugtalan volt és sírt.

A gyermeket ezt követően kórházba szállították, ahol a röntgenvizsgálat megerősítette az idegen test jelenlétét. Az érme eltávolításához endoszkópos beavatkozásra volt szükség.

Szinte ezzel egy időben Rahón is hasonló eset történt. Bár a mentőszolgálat részleteket nem közölt a második gyermek állapotáról, hangsúlyozták, hogy az ilyen balesetek rendkívül gyakoriak, és akár néhány másodperc alatt bekövetkezhetnek.

A szakemberek figyelmeztetnek: a kisgyermekek nemcsak pénzérméket, hanem gombelemeket, mágneseket, gombokat vagy játékok apró alkatrészeit is lenyelhetik. Ezek az idegen tárgyak súlyos egészségkárosodást, légúti elzáródást vagy belső sérüléseket okozhatnak.

Forrás: Facebook/

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