Центри гандбольної майстерності «ГЕНІУС» оголошують набір на новий навчальний рік

Благодійний фонд «ГЕНІУС» у співпраці із Закарпатським угорським університетом імені Ференца Ракоці ІІ та Центром спортивної академії Федерації гандболу Угорщини, за підтримки Федерації гандболу Угорщини та уряду Угорщини, продовжить підготовку молодих талантів у Центрах гандбольної майстерності у 2026–2027 навчальному році. Метою навчальних центрів є популяризація гандболу серед закарпатських школярів, виявлення молодих талановитих спортсменів і підвищення їхньої конкурентоспроможності.

Старт програми підготовки заплановано на вересень 2026 року, і вона здійснюватиметься у 20 Центрі гандбольної майстерності:

Н/п Найменування центру 1. Солотвинський центр гандбольної майстерності 2. Берегівський центр гандбольної майстерності № 1 (Гімназія імені Ганни Горват), (U8–9) 3. Берегівський центр гандбольної майстерності № 2 (Ліцей імені Лайоша Кошута), (U10–11, U12–13, U14) 4. Чепівський центр гандбольної майстерності 5. Чорнотисівський центр гандбольної майстерності 6. Хустський центр гандбольної майстерності 7. Берегівський центр гандбольної майстерності № 3 (Фаховий коледж ЗУІ ім. Ф. Ракоці II), (U15, U16, U17+) 8. Коритнянський центр гандбольної майстерності 9. Малодобронський центр гандбольної майстерності 10. Малогеєвецький центр гандбольної майстерності 11. Великоберезький центр гандбольної майстерності 12. Великодобронський центр гандбольної майстерності 13. Виноградівський центр гандбольної майстерності 14. Неветленфолвівський центр гандбольної майстерності 15. Пийтерфолвівський центр гандбольної майстерності 16. Шишлівецький центр гандбольної майстерності 17. Тячівський центр гандбольної майстерності 18. Тисабикенський центр гандбольної майстерності 19. Ужгородський центр гандбольної майстерності 20. Вишківський центр гандбольної майстерності

Тренування проходитимуть у групах (хлопці, дівчата), з урахуванням вікових категорій:

Вікова група Клас U8–9 3–4 клас U10–11 5–6 клас U12–13 7–8 клас U14 9 клас U15 10 клас U16 11 клас U17+ Фаховий коледж

Заявку на участь у програмі можна подати виключно онлайн у період з 28 квітня по 10 серпня 2026 року за наступним посилання:

https://forms.gle/Xyi7fDfj2v6joQRX6

За більш детальною інформацією, просимо звертатися до співробітників Благодійного фонду «ГЕНІУС» у робочі дні з 09:00 до 18:00 (за к.ч) за наступною електронною адресою: [email protected]

Чекаємо всіх охочих!

Благодійний фонд «ГЕНІУС»

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