Idén már több mint 600 négyzetkilométer területet vett vissza Kijev

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Az év eleje óta az ukrán erők több mint 600 négyzetkilométer ukrán területet szabadítottak fel az orosz megszállás alól – közölte Olekszandr Szirszkij, az Ukrán Fegyveres Erők főparancsnoka hétfőn a Facebookon.

A tábornok szavai szerint a fronton kialakult helyzet továbbra is nehéz és gyorsan változó. „Az orosz erők nem hagynak fel az előrenyomulási kísérletekkel Ukrajna keleti és déli részén, miközben a harci összecsapások száma jelentősen megnőtt. A leghevesebb harcok jelenleg Donyeck megyében, Pokrovszknál és Olekszandrivkánál, valamint a Zaporizzsja megyei Huljajpole irányában zajlanak” – közölte.

A főparancsnok hangsúlyozta, hogy az ukrán erők továbbra is megőrzik a kezdeményezést egyes frontszakaszokon. „A májusi aktív műveletek eredményeként a felszabadított és elvesztett területek aránya csaknem 100 négyzetkilométerrel Ukrajna javára alakult

– emelte ki.

Szirszkij adatai szerint az ukrán csapatok a hónap folyamán több ezer eredményes csapást mértek orosz katonai létesítményekre. „A pilóta nélküli rendszerek egységei több mint 88 ezer célpontot találtak el, és a drónerők parancsnoksága szerint több mint 30 500 orosz katonát tettek harcképtelenné” – fejtette ki a főparancsnok.

Az MTI cikke nyomán

Nyitókép: korábbi felvétel, MTI/EPA/Vitalij Noszacs

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