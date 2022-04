Az ukrán katonai vezérkar közlése szerint Oroszország hosszútávú célja továbbra is egész Ukrajna elfoglalására irányul – számolt be róla a The Guardian brit hírportál.

Az ukrán szárazföldi erők vezérkari főnök-helyettese elmondta, az orosz erők kelet-ukrajnai átcsoportosítása továbbra is Moszkva rövidtávú stratégiáját képezi. Olekszandr Gruzevics szerint, ha az orosz hadseregnek sikerülne teljesen ellenőrzése allá vonni Donbasz és Luhanszk régiókat, abban az esetben ismét megtámadná Kijevet.

„Az orosz föderáció fő célja Ukrajna teljes területének elfoglalása volt, és ez továbbra sem változott. Oroszország gyors háborút tervezett, de Vlagyimir Putyin villámháborúja kudarcot vallott. Ennek ellenére nem hagyott fel a tervével, hogy az egész országot elfoglalja”

– erősítette meg az ukrán vezérkar állításait Hanna Maljar ukrán védelmi miniszter-helyettes.

hirado.hu

A kiemelt kép illusztráció.