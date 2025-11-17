Példátlan lakhatási válság sújtja Ukrajnát a háború negyedik évében

Ukrajna a teljes körű háború negyedik évéhez érve „példátlan lakhatási krízissel” néz szembe – derül ki az ENSZ Nemzetközi Migrációs Szervezetének (IOM) friss jelentéséből, amelyet az RBK–Ukrajina ismertetett.

A szervezet adatai szerint a háború kezdete óta több mint 236 ezer épület semmisült meg vagy rongálódott meg, és mintegy 2,5 millió lakóegység – az ország teljes lakásállományának 10 százaléka – vált részben vagy teljesen lakhatatlanná.

A jelentés rámutat: az ukrán önkormányzatok korlátozott lakásállománya, a szabályozatlan bérleti piac, valamint a háború elől tömegesen menekülő emberek száma együttesen komoly nyomást gyakorolnak a lakhatás elérhetőségére és megfizethetőségére.

Az ENSZ becslései szerint a háború kitörése óta legalább 10,6 millió ukrán kényszerült elhagyni otthonát – közel negyede a háború előtti népességnek. Közülük sokan külföldre menekültek, de 3,7 millióan az országon belül kerestek menedéket.

A belső menekültek kétharmada komoly nehézséget tapasztal a lakhatási költségek fedezésében. Sok család számára a bérleti piacra utaltság felemésztette a megtakarításokat, így hónapról hónapra nehezebb helyzetbe kerülnek.

A jelentés szerint sokan jövedelmük 50 százalékát vagy még többet kénytelenek lakbérre költeni.

„Ahogy a háború folytatódik, a belső menekültek lakhatási igényeinek megoldása kritikus fontosságú prioritás marad” – hangsúlyozza az IOM.

Robert Turner, az IOM ukrajnai misszióvezetője szerint szervezetük célja, hogy segítsen az érintetteknek hosszú távú jövőt építeni:

„Ez magában foglalja az új készségek elsajátítását, a munkakeresést és a stabil lakhatás biztosítását” – emelte ki.

Az RBK–Ukrajina cikke szerint a 2026-os állami költségvetés tervezete jelentős forrásokat irányoz elő a lakhatási programokra. Összesen 45 milliárd hrivnya jutna különböző lakhatási támogatásokra.

A tervezet szerint:

15,8 milliárd hrivnya – a „jeOszelja” lakásvásárlási programra

14 milliárd hrivnya – lakhatás biztosítására a megszállt területekről menekült belső menekülteknek

5,7 milliárd hrivnya – lakhatási kompenzációra fogyatékkal élő veteránoknak (I. és II. csoport)

6,9 milliárd hrivnya – a „jeVidnovlennja” kárenyhítő program támogatására

A „jeVidnovlennja” program keretében szeptember 1-jéig már több mint 131 ezer érintett kapott állami kártérítést, összesen 44,3 milliárd hrivnya értékben.

Kárpátalja.ma

Fotó/Forrás: DSZNSZ