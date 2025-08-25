Kitüntették Popovics Konstantint

Sz. Kárpáthy Kata Háború

Kárpátaljai katona kapott rangos állami elismerést augusztus 24-én Ukrajna állami lobogójának és függetlenségének napja alkalmából.

Popovics Konstantin Volodimirovics beregszászi katonát „A bátorságért” kitüntetés III. fokozatával ismerték el.

Kitüntetését korábban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök 286/2025-ös rendeletében tudatta május 7-én.

A beregszászi védő a 151. különálló gépesített dandárban teljesít szolgálatot. Augusztus 24-én több társával együtt vett át elismerést, amiről a zászlóalja osztott meg felvételeket a Facebookon.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: 151-es dandár Facebook-oldala