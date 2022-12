Légiriadót hirdettek december 16-án egész Ukrajnában. A reggeli órákban több megyében is robbanásokról számoltak be. Ezen kívül rakétatámadás ért több nagyvárost is.

Zaporizzsja

Zaporizzsjára 12 rakétát lőttek ki – írja Anatolij Kurtyev, a regionális tanács titkára.

Bővebb információt egyelőre nem tettek közzé.

Krivij Rih

Az orosz erők Krivij Rih ellen is légitámadást indítottak. Olekszandr Vilkul polgármester szerint a rakéták jelentős károkat okoztak. Az egyik rakéta egy lakóházat talált el. Két ember meghalt.

A városban elővigyázatosságból kikapcsolják az áramot, a kritikus infrastrukturális létesítményeket generátorokra kapcsolják.

Harkiv

Harkivban kritikus infrastrukturális objektumokat ért találat. Oleh Szinyehubov, a harkivi OVA vezetője megjegyzi, hogy az oroszok három csapást hajtottak végre. Áldozatokról egyelőre nincs információ.

Robbanások több ukrán nagyvárosban

A légiradó óta robbanásokat jelentettek több nagyvárosban. Többek között Kijevben, Dnyipropetrovszkban, Harkivban és Mikolajivban. Vitalij Kim, a Mikolajiv Megyei Katonai Közigazgatás vezetője arról számolt be, hogy az oroszok mintegy 60 rakétát lőttek ki Ukrajnára.

A rakétatámadások veszélye miatt egyes területeken áramkimaradások kezdődtek. Főként Cserkaszi, Szumi, Poltava, Dnyipropetrovszk és Zsitomir megyékben alkalmaztak vészleállásokat.

A megyei katonai közigazgatások vezetői felhívják a lakosság figyelmét, hogy mindenki maradjon az óvóhelyeken.

