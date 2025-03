Részleges tűzszünet jöhet Ukrajnában?

Ukrajna egy részleges tűzszünet ötletét is fel fogja vetni az Egyesült Államokkal folytatott tárgyaláson, amelyet kedden, Szaúd-Arábiában tartanak – értesült a Financial Times. Mindeközben az amerikai fél képviselői is nyilatkoztak a találkozóról, amelynek fő kérdése álláspontjuk szerint az lesz, hogy Ukrajna valóban készen áll-e a „reális békére”.

Mint korábban írtuk, az amerikai és az ukrán fél képviselői még a múlt héten közölték, hogy a kudarcba fulladt fehér házi találkozó után ezen a héten Szaúd-Arábiában ülhetne össze ismét.

A Financial Times ezzel a találkozóval összefüggésben osztott meg egy saját értesülést, amely szerint

a tárgyaláson Ukrajna megpróbálja majd meggyőzni az Egyesült Államokat, hogy folytassák a hírszerzési és katonai támogatást – amiért cserébe egy részleges tűzszünetet javasolhatnak majd.

E részleges tűzszünet értelmében Ukrajna felhagyna az Oroszország elleni nagy hatótávolságú csapásokkal és a fekete-tengeri akciókkal. A lap szerint az ukrán küldöttség arról igyekszik majd meggyőzni az amerikai fél képviselőit, hogy Volodimir Zelenszkij elnök nyitott a háború gyors befejezésére.

Egy ukrán tisztviselő azt nyilatkozta a lapnak: Kijev rövid távon az Egyesült Államokkal való kapcsolatépítést helyezi előtérbe. Ugyanakkor két európai tisztviselő szerint Ukrajna a részleges tűzszünetet „szívességet a szívességért” alapon ajánlaná fel a fegyverszállítások és a hírszerzési támogatás visszaállításáért cserébe.

Az amerikaiak kíváncsiak Ukrajna álláspontjára, tisztázni kell Zelenszkij mondatait

Az amerikai külügyminisztérium szóvivője nemrég közölte, hogy Marco Rubio külügyminiszter hétfőtől szerdáig a szaúd-arábiai Dzsiddában tartózkodik, hogy megbeszéléseket folytasson „az orosz-ukrán háború befejezésére irányuló elnöki cél előmozdítása érdekében”. Úgy tudni, hogy ennek részeként az amerikai-ukrán találkozóra kedden kerül majd sor.

A Reuters hírügynökség friss cikke szerint két amerikai tisztviselő is megerősítette ezt az információt. Azt is közölték továbbá:

a találkozó célja az lesz, hogy megállapítsák, Ukrajna hajlandó-e anyagi engedményeket tenni Oroszországnak a háború befejezése érdekében.

Az amerikai küldöttség arra is figyelni fog, hogy az ukránok tényleg komolyan gondolják-e a Trump-kormányzattal való kapcsolatok javítását. Az ukrán delegáció élén várhatóan Andrij Jermak, Zelenszkij egyik legfőbb bizalmasa, az ukrán elnöki hivatal vezetője fog állni.

Emellett úgy tudni, hogy hétfőn Volodimir Zelenszkij is az országba érkezik, hogy Szaúd-Arábia koronahercegével találkozzon (az ukrán elnök eredetileg pár hete, az orosz-amerikai tárgyalások idején érkezett volna az országba, de ezt akkor lemondták).

Zelenszkij azt minap azt mondta: Ukrajna „teljes mértékben elkötelezett” a konstruktív párbeszéd mellett Szaúd-Arábiában. „Reális javaslatok vannak az asztalon. A kulcs az, hogy gyorsan és hatékonyan lépjünk” – fogalmazott.

Amerikai részről Marco Rubio mellett Mike Waltz nemzetbiztonsági tanácsadó és Donald Trump közel-keleti megbízottja, Steve Witkoff is ott lesz a tárgyaláson.

Nyitókép: MTI/AP/Reuters pool/Wolfgang Rattay

Forrás: hirado.hu