Súlyos égési sérülést szenvedett egy 11 hónapos gyermek Kárpátalján

Súlyos égési sérüléseket szenvedett egy 11 hónapos gyermek a Rahói járásban, miután forró leves borult rá – közölte a helyi mentőszolgálat június 9-én.

A beszámoló szerint a csecsemőn I. és II. fokú égési sérüléseket állapítottak meg a testfelület mintegy 10–12 százalékán. Az érintett területek között volt az arc, a nyak, a váll, a mellkas és a bal kar.

A mentők a helyszínen ellátták a gyermeket, fájdalomcsillapítást alkalmaztak, kötéseket helyeztek fel, majd kórházba szállították.

A szülők elmondása szerint a gyermek az etetőszékéből rántotta magára az asztalon lévő forró levest.

A mentőszolgálat a közleményben hangsúlyozta: a forró folyadékok néhány másodperc alatt is súlyos égési sérüléseket okozhatnak, a fokozott figyelem és elővigyázatosság elengedhetetlen.

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