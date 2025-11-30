Az Egyesült Államokból jelentkezett Rusztem Umerov

Floridából, az Amerikai Egyesült Államok képviselőivel folytatott tárgyalás helyszínéről jelentkezett Rusztem Umerov, az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára, az ukrán delegáció vezetője.

Umerov a Facebookon megosztott bejegyzésében arról írt, hogy megkezdődött az ukrán küldöttség és az amerikai fél találkozója. A tárgyalás során a tisztességes béke eléréséhez szükséges lépéseket határozzák meg.

„Folyamatos kapcsolatban állok Ukrajna elnökével. Világos irányelveink és prioritásaink vannak: az ukrán érdekek védelme, az érdemi párbeszéd előmozdítása és a továbblépés a Genfben elért eredmények alapján”

– írja a delegáció vezetője.

Hozzátette, hogy csapatuk Ukrajna valódi békéjéért és biztonságának garantálásáért dolgozik. Rusztem Umerov Volodimir Zelenszkij ukrán államfőnek személyesen számol be a találkozó eredményeiről.

Kárpátalja.ma

