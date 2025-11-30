Az Egyesült Államokból jelentkezett Rusztem Umerov

Marcsák Gergely Háború

Floridából, az Amerikai Egyesült Államok képviselőivel folytatott tárgyalás helyszínéről jelentkezett Rusztem Umerov, az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára, az ukrán delegáció vezetője.

Umerov a Facebookon megosztott bejegyzésében arról írt, hogy megkezdődött az ukrán küldöttség és az amerikai fél találkozója. A tárgyalás során a tisztességes béke eléréséhez szükséges lépéseket határozzák meg.

„Folyamatos kapcsolatban állok Ukrajna elnökével. Világos irányelveink és prioritásaink vannak: az ukrán érdekek védelme, az érdemi párbeszéd előmozdítása és a továbblépés a Genfben elért eredmények alapján”

– írja a delegáció vezetője.

Hozzátette, hogy csapatuk Ukrajna valódi békéjéért és biztonságának garantálásáért dolgozik. Rusztem Umerov Volodimir Zelenszkij ukrán államfőnek személyesen számol be a találkozó eredményeiről.

