Az Egyesült Államokból jelentkezett Rusztem Umerov
Floridából, az Amerikai Egyesült Államok képviselőivel folytatott tárgyalás helyszínéről jelentkezett Rusztem Umerov, az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára, az ukrán delegáció vezetője.
Umerov a Facebookon megosztott bejegyzésében arról írt, hogy megkezdődött az ukrán küldöttség és az amerikai fél találkozója. A tárgyalás során a tisztességes béke eléréséhez szükséges lépéseket határozzák meg.
„Folyamatos kapcsolatban állok Ukrajna elnökével. Világos irányelveink és prioritásaink vannak: az ukrán érdekek védelme, az érdemi párbeszéd előmozdítása és a továbblépés a Genfben elért eredmények alapján”
– írja a delegáció vezetője.
Hozzátette, hogy csapatuk Ukrajna valódi békéjéért és biztonságának garantálásáért dolgozik. Rusztem Umerov Volodimir Zelenszkij ukrán államfőnek személyesen számol be a találkozó eredményeiről.
