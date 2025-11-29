Jermak helyén Umerov: kik az ukrán delegáció tagjai?

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Andrij Jermak korábbi kabinetvezető lemondása miatt változtatott az ukrán tárgyalódelegáció névsorán. Az Egyesült Államokkal és az Oroszországi Föderációval tervezett tárgyalások célja az igazságos és fenntartható béke elérése.

A frissített névsort a 869/2025. számú államfői rendelet tartalmazza.

A küldöttség tagjai:

Umerov Rusztem Enverovics – az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára, a küldöttség vezetője;

Bevz Olekszandr Olekszandrovics – Ukrajna Elnöki Hivatalának tanácsadója;

Budanov Kirilo Olekszijovics – az Ukrán Védelmi Minisztérium Hírszerző Szolgálatának vezetője;

Hnatov Andrij Viktorovics – az Ukrán Fegyveres Erők vezérkari főnöke;

Ivascsenko Oleh Ivanovics – az Ukrán Külügyi Hírszerző Szolgálat vezetője;

Kiszlica Szerhij Olehovics – Ukrajna külügyminiszterének első helyettese;

Osztrjanszkij Jevhenyij Viktorovics – az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkárának első helyettese;

Poklad Olekszandr Valentinovics – az Ukrán Biztonsági Szolgálat helyettes vezetője;

Szkibickij Vadim Vasziljovics – az Ukrán Védelmi Minisztérium Hírszerző Szolgálatának helyettes vezetője.

Mint arról beszámoltunk, az amerikai béketerv körüli tárgyalások ma Floridában folytatódnak. Itt a delegáció korábbi vezetője, Andrij Jermak tegnapi lemondása miatt már nem lehet jelen.

Kárpátalja.ma

Forrás: Ukrajna elnökének hivatalos honlapja

Nyitókép: president.gov.ua

Kapcsolódó: