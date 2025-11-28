Benyújtotta felmondását Andrij Jermak

Benyújtotta lemondását Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője november 28-án. A hírt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelentette be a Telegramon.

„Az elnöki hivatalban változások lesznek. Andrij Jermak, az elnöki hivatal vezetője benyújtotta lemondását. Hálás vagyok Andrijnak, hogy a tárgyalások során mindig pontosan úgy képviselte Ukrajna álláspontját, ahogyan azt kellett” – mondta Zelenszkij, majd hozzáfűzte, hogy a lemondással kapcsolatban „el akarja kerülni a pletykákat és a spekulációkat”.

„Ami a hivatal új vezetőjét illeti, holnap konzultációkat fogok tartani azokkal, akik vezethetnék ezt az intézményt”

– tette hozzá az ukrán elnök.

Mint írtuk, a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) péntek reggel házkutatást tartott Andrij Jermaknál, aki a béketárgyalásokkal kapcsolatban is az ukrán fél legfőbb tárgyalója volt az utóbbi időben (ő volt a delegáció vezetője például a november 23-án, Genfben tartott amerikai–ukrán egyeztetéseken is).

Forrás: hiradó.hu

Kapcsolódó: