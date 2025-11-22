Összeállt az ukrán békedelegáció
Az Ukrán Elnöki Hivatal a háború lezárása érdekében folytatott tárgyalásokról tett bejelentést, miután Volodimir Zelenszkij államfő jóváhagyta az ukrán delegáció névsorát. A tárgyalások alapját a 28 pontos amerikai béketerv adja, amely Ukrajna számára területi veszteségekkel és a fegyverszállítások leállításával fenyeget – írja az UNN hírportál.
A közlés szerint a nemzetközi partnerekkel kötött megállapodásnak megfelelően a napokban konzultációkat tartanak a háború befejezésének konkrét lépéseiről.
A közleményben azt írják:
„konstruktív munkára készülünk, és készen állunk arra, hogy a lehető leggyorsabban dolgozzunk a valódi béke elérése érdekében. Ukrajna soha nem akarta ezt a háborút, és mindent megtesz azért, hogy méltó békével zárhassa le. Országunk nem fogja akadályozni a békét, és az állam képviselői megvédik az ukrán nép jogos érdekeit, valamint az európai biztonság alapjait.”
„Hálásak vagyunk az európai partnerek segítőkészségéért” – áll a közleményben.
Az ukrán delegáció tagjai
Az ukrán küldöttség az Amerikai Egyesült Államokkal és más nemzetközi partnerekkel, valamint az Oroszországi Föderáció képviselőivel készül tárgyalásra az igazságos és tartós béke eléréséért. Tagjai a november 22-i elnöki rendelet értelmében:
- JERMAK Andrij Boriszovics – Ukrajna Elnöki Hivatalának vezetője, a küldöttség feje;
- UMJEROV Rusztem Enverovics – az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára;
- BUDANOV Kirilo Olekszijovics – az Ukrán Védelmi Minisztérium Hírszerző Szolgálatának vezetője;
- HNATOV Andrij Viktorovics – az Ukrán Fegyveres Erők vezérkari főnöke;
- IVASCSENKO Oleh Ivanovics – az Ukrán Külügyi Hírszerző Szolgálat vezetője;
- KISZLICJA Szerhij Olehovics – Ukrajna külügyminiszterének első helyettese;
- OSZTRJANSZKIJ Jevhenyij Viktorovics – az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkárának első helyettese;
- POKLAD Olekszandr Valentinovics – az Ukrán Biztonsági Szolgálat helyettes vezetője;
- BEVZ Olekszandr Olekszandrovics – az Ukrán Elnöki Hivatal vezetőjének tanácsadója.
Forrás: UNN