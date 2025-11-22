Összeállt az ukrán békedelegáció

Az Ukrán Elnöki Hivatal a háború lezárása érdekében folytatott tárgyalásokról tett bejelentést, miután Volodimir Zelenszkij államfő jóváhagyta az ukrán delegáció névsorát. A tárgyalások alapját a 28 pontos amerikai béketerv adja, amely Ukrajna számára területi veszteségekkel és a fegyverszállítások leállításával fenyeget – írja az UNN hírportál.

A közlés szerint a nemzetközi partnerekkel kötött megállapodásnak megfelelően a napokban konzultációkat tartanak a háború befejezésének konkrét lépéseiről.

A közleményben azt írják:

„konstruktív munkára készülünk, és készen állunk arra, hogy a lehető leggyorsabban dolgozzunk a valódi béke elérése érdekében. Ukrajna soha nem akarta ezt a háborút, és mindent megtesz azért, hogy méltó békével zárhassa le. Országunk nem fogja akadályozni a békét, és az állam képviselői megvédik az ukrán nép jogos érdekeit, valamint az európai biztonság alapjait.”

„Hálásak vagyunk az európai partnerek segítőkészségéért” – áll a közleményben.

Az ukrán delegáció tagjai

Az ukrán küldöttség az Amerikai Egyesült Államokkal és más nemzetközi partnerekkel, valamint az Oroszországi Föderáció képviselőivel készül tárgyalásra az igazságos és tartós béke eléréséért. Tagjai a november 22-i elnöki rendelet értelmében:

JERMAK Andrij Boriszovics – Ukrajna Elnöki Hivatalának vezetője, a küldöttség feje;

UMJEROV Rusztem Enverovics – az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára;

BUDANOV Kirilo Olekszijovics – az Ukrán Védelmi Minisztérium Hírszerző Szolgálatának vezetője;

HNATOV Andrij Viktorovics – az Ukrán Fegyveres Erők vezérkari főnöke;

IVASCSENKO Oleh Ivanovics – az Ukrán Külügyi Hírszerző Szolgálat vezetője;

KISZLICJA Szerhij Olehovics – Ukrajna külügyminiszterének első helyettese;

OSZTRJANSZKIJ Jevhenyij Viktorovics – az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkárának első helyettese;

POKLAD Olekszandr Valentinovics – az Ukrán Biztonsági Szolgálat helyettes vezetője;

BEVZ Olekszandr Olekszandrovics – az Ukrán Elnöki Hivatal vezetőjének tanácsadója.

Kárpátalja.ma

Forrás: UNN