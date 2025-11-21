Zelenszkij: Ukrajna történelmének legnehezebb pillanatát éljük

Volodimir Zelenszkij államfő az ukrán méltóság és szabadság napja alkalmából videóüzenetben fordult országa népéhez. Szavai szerint Ukrajna most történelmének egyik legnehezebb pillanatát éli.

„Az Ukrajnára nehezedő nyomás rendkívüli. Országunk nagyon nehéz választással néz szembe. Vagy a méltóságunkat, vagy egy rendkívül fontos partnert veszítünk el. Vagy a 28 súlyos ponttal, vagy az eddigi legnehezebb telünkkel és egyéb kockázatokkal nézünk szembe”

– fogalmazott az elnök.

Volodimir Zelenszkij mindenkit biztosított róla, hogy az ország vezetői továbbra is együttműködnek az Egyesült Államokkal és minden nemzetközi partnerrel. A vita, a meggyőzés eszközével kíván élni a tárgyalások során, és alternatív megoldásokra törekszik.

„Nem adunk okot az ellenségnek arra, hogy azt mondhassák, Ukrajna nem akar békét, zavarja a párbeszéd lehetőségét és nem áll készen a diplomáciai rendezésre. Ez nem fog megtörténni. Országunk azonnal munkához lát. A megoldáson dolgozunk ma, szombaton és vasárnap, a jövő héten is, ameddig csak kell. A nap 24 órájában, a hét minden napján harcolni fogok azért, hogy a béketervből semmiképp ne hagyjanak ki két pontot: az ukránok méltóságát és szabadságát”

– mondta Zelenszkij.

Az elnök felszólította az ukránokat, hogy fogjanak össze, legyenek éberek, és senki ne kezdjen politikai játszmákba. Mert az államnak működnie kell. Egy hadviselő ország parlamentjének egységesen kell dolgoznia, és kormányának hatékonyan kell fellépnie.

„Semmiképp nem szabad elfelejtenünk és eltévesztenünk, hogy pontosan ki ma Ukrajna ellensége”

– tette hozzá.

Az ukrán elnök nemrégiben egy órán át tárgyalt J.D. Vance amerikai alelnökkel az USA javaslatairól, melyek elfogadására Donald Trump jövő csütörtökig adott haladékot. A felek megállapodtak abban, hogy folyamatosan kapcsolatban maradnak a békefolyamat előmozdítása érdekében.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Volodimir Zelenszkij

Nyitókép: president.gov.ua