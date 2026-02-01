Eddigi legnagyobb katonai segélycsomagját készíti elő Svédország

Az Ukrán Védelmi Minisztérium tájékoztatása szerint Mihajlo Fedorov tárcavezető megbeszélést folytatott Pal Jonson svéd védelmi miniszterrel. Az Ukrajnának nyújtott eddigi legnagyobb hadi segélycsomag előkészítéséről egyeztettek.

Svédország jelentős támogatást készít elő, amelynek részét képezik a Saab vállalat légvédelmi eszközei és radarjai is. A csomag az ukrán védelmi ipart is segíti, elsősorban elektronikai hadviselési rendszerek és Deep Strike drónok gyártásában.

Fedorov megköszönte Svédország következetes támogatását és az új védelmi beruházásokat.

Ukrajna és Svédország tovább erősítik együttműködésüket, kiemelt figyelmet fordítva az ukrán légvédelem, a ballisztikus rakéták elleni védekezés erősítésére. Ennek érdekében a NATO PURL programjának költségvetését erősítő újabb anyagi hozzájárulásról egyeztettek a felek, hogy a legfontosabb fegyverek a hadsereg számára továbbra is rendelkezésre álljanak.

A Brave1 védelmi innovációs klaszteren belül továbbá egy közös Brave-Svédország program indításáról is szó esett. A társfinanszírozásnak ez a módja lehetővé teszi az innovatív megoldások tesztelését közvetlenül a frontvonalakon.

Az ukrán légierő képességeinek növeléséről is tárgyaltak a felek, Gripen vadászgépek és Meteor rakéták szállításának lehetőségét vitatták meg. Ezek az eszközök kulcsfontosságúak az irányított légi bombákat hordozó ellenséges gépek elleni küzdelemben.

Kárpátalja.ma

Forrás: apostrophe.ua

Kapcsolódó: