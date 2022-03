Szumi továbbra is orosz tűz alatt van

Az északkelet-ukrajnai Szumi területet továbbra is súlyos támadások érik, heves harcok folynak Trosztyanec, Ohtirka és Szumi városában is – számolt be az Unian.net ukrán hírportál.

Dmitrij Zsivickij, Szumi terület kormányzója a Telegram üzenetküldő csatornán közzétett videóüzenetében jelentett a térség aktuális helyzetéről.

A kormányzó elmondta, hogy Szumit szinte teljesen körbevették az orosz csapatok, Trosztyanecben egy légicsapás következtében megsérült egy gázvezeték, a város lakóit pedig valószínűleg lekapcsolják a gázellátásról, mert a szolgáltató jelenleg nem tudja helyreállítani a keletkezett károkat.

Ohtirka városában szintén szörnyű pusztítás nyomai láthatók, a légitámadások következtében az épületek nagy része leomlott. A régióban továbbá számos település maradt áramellátás nélkül.

Forrás: hirado.hu