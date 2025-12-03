Támadások Donyeck megyében: két halott és öt sérült
Az elmúlt 24 órában két civil életét vesztette, és további öt ember megsérült Donyeck megyében az orosz támadások következtében. A rendőrség szerint 1721 ellenséges lövést regisztráltak a frontvonal és a lakott területek mentén, 11 település került tűz alá, és 19 civil objektum szenvedett károkat.
A belügyminisztérium tájékoztatása szerint:
- Kosztjantinivkában egy tüzérségi gránát és FPV drón találata miatt egy ember meghalt, egy pedig megsérült.
- Szlovjanszkban az orosz támadók egy civil áldozatot követeltek, és károkat okoztak egy kávézóban, szállodában, kereskedői pavilonokban, benzinkúton, valamint egy civil járműben.
- FPV drónokkal civil járműveket céloztak: Limánban két ember megsérült, Olekszijevo-Druzsnyivkában egy személy sérült meg.
- Vodjanszke területén két Geran-2 drón csapódott be egy ötemeletes épületbe, egy civil megsérült.
- Kramatorszkban a Molnija-2 drón támadás során egy lakóház károsodott.
A polgári lakosság biztonsága továbbra is komoly veszélyben van a frontvonal mentén, az orosz támadások pedig rendszeresek és kiszámíthatatlanok – áll a tájékoztatásaban.