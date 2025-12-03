Támadások Donyeck megyében: két halott és öt sérült

Az elmúlt 24 órában két civil életét vesztette, és további öt ember megsérült Donyeck megyében az orosz támadások következtében. A rendőrség szerint 1721 ellenséges lövést regisztráltak a frontvonal és a lakott területek mentén, 11 település került tűz alá, és 19 civil objektum szenvedett károkat.

Kosztjantinivkában egy tüzérségi gránát és FPV drón találata miatt egy ember meghalt, egy pedig megsérült.

Szlovjanszkban az orosz támadók egy civil áldozatot követeltek, és károkat okoztak egy kávézóban, szállodában, kereskedői pavilonokban, benzinkúton, valamint egy civil járműben.

FPV drónokkal civil járműveket céloztak: Limánban két ember megsérült, Olekszijevo-Druzsnyivkában egy személy sérült meg.

Vodjanszke területén két Geran-2 drón csapódott be egy ötemeletes épületbe, egy civil megsérült.

Kramatorszkban a Molnija-2 drón támadás során egy lakóház károsodott.

A polgári lakosság biztonsága továbbra is komoly veszélyben van a frontvonal mentén, az orosz támadások pedig rendszeresek és kiszámíthatatlanok – áll a tájékoztatásaban.

Kárpátalja.ma