Éjszakai támadások: halálos áldozatok Harkivban, tűz Odesszában

Az orosz hadsereg augusztus 17-ről 18-ra virradóra rakétákkal és drónokkal támadta Harkivot és Odesszát. A DSZNSZ összesítése szerint Harkivban halálos áldozatokat követelt a támadás, míg Odesszában a kritikus infrastruktúrát ért találat miatt keletkezett tűz.

Augusztus 17-én este az orosz hadsereg rakétatámadást hajtott végre Harkiv ipari negyedében. A lövedék lakónegyed közelében csapódott be, több ház ablaka betört, és nyolc ember megsérült, köztük egy 13 éves gyermek.

Néhány órával később, augusztus 18-án hajnalban, az orosz erők újabb támadást indítottak, ezúttal drónokkal. A találatok egy ötemeletes lakóépületet értek. A lángok 900 négyzetméteren pusztítottak az első, harmadik és ötödik emeleten.

A katasztrófavédelem reggeli közlése szerint a támadásnak legalább négy halálos áldozata van, köztük egy gyermek. További 17 ember megsérült, köztük 6 gyermek. A romok alól két embert sikerült élve kimenteni, de a hatóságok szerint további lakók lehetnek a törmelékek alatt. Az életmentő munkálatok jelenleg is folynak.

Az éjszaka folyamán Odessza megyét is dróntámadás érte. A csapások következtében nagyszabású tűz ütött ki egy energetikai infrastrukturális létesítményben. A lángok megfékezésére több mint száz tűzoltót, önkéntest és helyi mentőegységet vetettek be. A munkát egy vasúti tűzoltóvonat és egy tűzoltó robot is segítette.

Egy másik helyszínen egy elhagyatott kétszintes lakóház gyulladt ki. Az előzetes adatok szerint Odesszában nincsenek halálos áldozatok vagy sérültek.

Nyitókép: DSZNSZ

Kárpátalja.ma