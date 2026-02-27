Halálos áldozata is van az éjszakai orosz támadásoknak

Az orosz hadsereg 187 drónnal támadott ukrajnai civil infrastrukturális létesítményeket péntekre virradóra. A légvédelem az eszközök közel 90 százalékát meg tudta semmisíteni. A támadásoknak halálos áldozata és sebesültjei is vannak – jelentették katonai és helyhatósági forrásokból származó információk alapján ukrán hírügynökségek.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem 165 drónt tudott hatástalanítani, viszont 14 helyszínen 20 drón célba talált – tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegram-csatornáján. A hivatalos közlemény kiadáskor még tartott a légitámadás, néhány drón az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

Több megyében is támadás történt:

Odessza és környéke

Az éjjel az orosz hadsereg drónokkal támadta Odesszát és környékét, a becsapódások következtében két ember megsebesült, károk keletkeztek a kikötői és civil infrastruktúrában – jelentette Oleh Kiper Telegram-bejegyzését idézve az Interfax-Ukrajina hírügynökség. A két sebesültet közepesen súlyos állapotban szállították kórházba, egyikük egy hároméves gyerek – fűzte hozzá a megyevezető. A csapások teljesen leromboltak egy óvodaépületet, egy egészségügyi intézményben pedig károk keletkeztek.

Harkiv megye

Péntek éjszaka a Harkiv megyei Kupjanszki járásban egy családi házat rombolt le egy drón. A mentőcsapatok egy férfi holttestét emelték ki a romok közül, egy nő pedig megsebesült a támadásban – tette közzé az állami katasztrófavédelem sajtószolgálatának jelentése alapján az Interfax-Ukrajina hírügynökség.

Zaporizzsjai járás

Dróntámadás érte a délkelet-ukrajnai Zaporizzsjai járás egyik települését is, a csapásokban négyen sebesültek meg, kigyulladt két lakóház, egy gazdasági épület, egy személygépkocsi és egy alacsony nyomású gázvezeték – idézte a katasztrófavédelmi szolgálat közleményét az Interfax-Ukrajina hírügynökség. A robbanáshullám és a törmelékek további lakóépületeket is megrongáltak.

Szumi

Az északkelet-ukrajnai Szumi városának központjában egy szállodára mért csapást az orosz hadsereg, az épületben felcsaptak a lángok, a mentőcsapatoknak ötven embert evakuálniuk kellettt, a támadásban senki sem sebesült meg – tette közzé az Interfax-Ukrajina hírügynökség. A keletkezett tűz oltása közben újabb drón csapódott az épületbe, de a tűzoltók sértetlenek maradtak – jelentette a katasztrófavédelem.

Forrás: MTI

(Nyitókép: a támadás következményei február 27-én virradóra Odesszában, forrás: Odesszai Megyei Katonai Adminisztráció)