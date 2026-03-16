Újabb orosz támadások Kelet- és Dél-Ukrajnában

Az elmúlt 24 órában ismét súlyos támadások érték Ukrajna több régióját, köztük Harkiv, Mikolajiv és Szumi megyét.

Az elmúlt nap során Harkiv városát és 18 környező települést ért támadás. Két civil sérült meg: egy 54 éves és egy 42 éves férfi.

Erről a Telegramon számolt be Oleh Szinyehubov, a Harkiv Megyei Katonai Közigazgatási Hivatal vezetője.

Magánházakat, melléképületeket, az elektromos hálózatot és egy adminisztrativ épületet ért találat.

Mikolajivban egy oktatási intézmény megrongálódott.

Ezt Vitalij Kim, a Mikolajiv Megyei Katonai Közigazgatási Hivatal vezetője jelentette.

Személyi sérülés nem történt.

Szumi megyében 36 települést támadtak az oroszok, ketten megsérültek 24 óra alatt.

Polgári infrastrukturális létesítmények rongálódtak és semmisültek meg.

A határ menti településekről az elmúlt nap folyamán 21 embert evakuáltak a biztonságosabb területekre.

