Újabb támogatást kap a 101. Kárpátaljai Területvédelmi Dandár

Köszönetét fejezte ki a 101. Kárpátaljai Területvédelmi Dandár és annak egyik zászlóalja a Beregszászi Városi Tanács képviselő-testületének és a városvezetésnek a folyamatos támogatásért.

A dandár képviselői a napokban újabb egyeztetést tartottak Babják Zoltán polgármesterrel, amelynek eredményeként jelentős anyagi hozzájárulásról született döntés.

A találkozón a zászlóalj parancsnoka jelezte a sürgős igényt egy modern rádióelektronikai hadviselési (REB) állomás beszerzésére. A város vezetése gyorsan reagált: 1 millió hrivnyát különítettek el, és már jóvá is hagyták a berendezés megvásárlására. Ez az eszköz jelentősen növeli az egység védelmi és felderítési képességét a frontvonal közelében.

A megbeszélésen az is elhangzott, hogy a közeljövőben további 1 millió hrivnyát biztosít a város az egység számára, amelyből a zászlóalj működéséhez és harckészültségéhez szükséges felszerelést vásárolnak majd.

A dandár képviselői hivatalos oldalukon közzétett tájékoztatásban külön kiemelték: a beregszászi önkormányzat és a képviselők hosszú ideje következetesen támogatják a kárpátaljai katonákat, ami nemcsak anyagi segítséget jelent, hanem erkölcsi támaszt is a szolgálatot teljesítők számára.

