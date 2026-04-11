Ukrajna újabb 175 hadifoglyot kapott vissza Oroszországtól

Az ortodox húsvét előestéjén újabb fogolycsere zajlott le Oroszország és Ukrajna között. Ukrajna 175 személyt – köztük katonákat és civileket egyaránt – kapott vissza – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon.

Az államfő bejegyzése szerint a hazatért katonák különböző irányokban védték az országot: Mariupolban, a csernobili atomerőműnél, Donyeck, Luhanszk, Harkiv, Herszon, Zaporizzsja, Szumi, Kijev megyében és Kurszk térségében.

Kirilo Budanov, az Ukrán Elnöki Hivatal vezetője a fogolycserével kapcsolatban a Telegramon azt írta, hogy a szabadon engedett katonák többsége 2022 óta volt fogságban. Bejegyzésében megköszönte az Amerikai Egyesült Államokbeli és az Egyesült Arab Emírségekbeli partnereknek a húsvéti fogolycsere lebonyolításában nyújtott segítségüket. Kiemelte továbbá, hogy a közeljövőben további jó hírek érkeznek majd.

A Hadifoglyok Kezeléséért Felelős Koordinációs Parancsnokság azt közölte, hogy az ortodox húsvéti ünnep előestéjén a 72. fogolycserére került sor.

„A mai fogolycsere sajátossága, hogy szinte az összes szabadon engedett fogoly – mind katona, mind civil – 2022 óta volt fogságban. További jó hír, hogy sikerült kiszabadítanunk 25 tisztet, akiknek a cseréjét az orosz fél korábban kategorikusan megtagadja”

– áll a bejegyzésben.

A legfiatalabb hazatért személy 22, a legidősebb 63 éves.

A fogságból kiszabadult személyek a továbbiakban orvosi vizsgálaton esnek át, kezelésben részesülnek, és megkapnak minden segítséget, amelyre szükségük lehet. Ezenkívül rehabilitáció vár rájuk a társadalomba való visszailleszkedéshez az orosz fogságban töltött hosszas elszigeteltség után.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: Telegram|/@Koord_shtab