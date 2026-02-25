Witkoffal és Kushnerrel tárgyal csütörtökön Umerov

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megerősítette, hogy csütörtökön Rusztam Umerov, az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára találkozik az Egyesült Államok elnökének különmegbízottjaival, Steve Witkoffal és Jared Kushnerrel.

Az egyeztetés célja egyebek mellett a tervezett, Ukrajna–USA–Oroszország formátumú háromoldalú találkozó előkészítése, amely Zelenszkij szerint várhatóan március elején valósulhat meg.

Az ukrán elnök szerdán az újságíróknak elmondta, hogy a csütörtöki megbeszélés kétoldalú formában zajlik majd az amerikai féllel, amelyen részt vesz Ukrajna gazdasági minisztere is. A tárgyalások egyik fő témája Ukrajna újjáépítési csomagja lesz.

Zelenszkij szerint a találkozón emellett napirendre kerül a háromoldalú tárgyalások előkészítése, valamint a hadifoglyok cseréjének kérdése is. Az államfő hangsúlyozta: Ukrajna pozitív előrelépésben bízik a humanitárius ügyek terén.

Umerov szóvivője, Diana Davitjan közlése szerint a találkozó csütörtökön Genfben valósul meg.

Korábban Steve Witkoff jelezte, hogy hamarosan találkozik az ukrán tárgyalódelegáció vezetőjével. Emellett nem zárta ki, hogy Rusztam Umerov a közeljövőben Floridába is ellátogat, valamint azt sem, hogy a háromoldalú ukrán–orosz–amerikai találkozóra a következő tíz napban kerülhet sor .

Kárpátalja.ma/Interafax Ukrajina