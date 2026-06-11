Ideiglenesen lassulhat a forgalom a tiszaújlaki határátkelőn

Június 16. és 18. között infrastrukturális korszerűsítési munkálatok, valamint új moduláris létesítmények telepítése zajlik a Tiszaújlak-Tiszabecs ukrán–magyar határátkelőn.

A fejlesztések ideje alatt a vám- és határforgalmi ellenőrzés a megszokottnál lassabb lehet, ami késéseket okozhat az utas- és járműforgalom átléptetésében.

A hatóságok arra kérik az utazókat, hogy indulás előtt számoljanak a lehetséges várakozási időkkel, és amennyiben lehetséges, válasszanak másik határátkelőt az átlépéshez.

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →