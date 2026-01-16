Újabb eltűnt kárpátaljai katona halálának hírét erősítették meg

Mondik Márta Háború

Ungvári járási katona halálának hírét erősítették meg. Ivan Halahovec 2024. július 22-e óta eltűntként volt nyilvántartva.

A katona1986. június 18-án született Havasközön (Ljuta). Az A4447-es egységnél teljesített szolgálatot. A férfit 2023. február 22-én mozgósították.

Információk szerint Donyeck megyében vesztette életét.

A temetés helyszínéről és időpontjáról egyelőre nem adtak tájékoztatást.

A Kárpátalja.ma szerkesztősége osztozik a hozzátartozók fájdalmában.

Forrás: Velikij Bereznij-onlájn

Kárpátalja.ma