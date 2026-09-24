Zaluzsnij: fennáll az orosz agresszió veszélye más országokkal szemben is

Fennáll az orosz agresszió veszélye más országokkal szemben is, ha a világ nem állítja le az agresszor állam fegyvergyártásához szükséges alkatrészek szállítását – figyelmeztetett Valerij Zaluzsnij, az ukrán fegyveres erők volt főparancsnoka, Ukrajna jelenlegi londoni nagykövete csütörtökön a Facebookon.

Zaluzsnij hangsúlyozta, hogy Oroszország gyakorlatilag éjjel-nappali támadásokra tért át Kijev, Harkiv, Dnyipro, Odessza és más ukrán nagyvárosok ellen.

„Mindent felhasználnak, amire csak képesek. A régi és az új Sahíd drónok gyakorlatilag egyenesen a gyártósorról kerülnek Ukrajnába, miközben a ballisztikus rakétákat az olyan éjszakákra halmozzák fel, mint amilyen a mai volt”

– írta bejegyzésében.

Véleménye szerint a szülőotthonok, gazdaságok, bevásárló- és irodaközpontok, valamint oktatási intézmények elleni támadások nyílt terrorizmust jelentenek.

„Minderre nem kerülhetne sor, ha az oroszoknak nem állnának rendelkezésükre a szükséges erőforrások” – mutatott rá a volt főparancsnok.

Felhívta a figyelmet arra, hogy Oroszország évek óta jut hozzá importalkatrészekhez, amelyek lehetővé teszik számára, hogy ne csak folytassa, hanem növelje is fegyvergyártását.

„A világnak végre véget kell vetnie ennek. Ellenkező esetben holnap mindez nemcsak Ukrajnát sújthatja”

– figyelmeztetett Zaluzsnij.

Forrás: MTI

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