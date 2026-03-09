Már 11 segítségnyújtási kérelmet kapott Ukrajna iráni drónok lelövéséhez

Eddig 11 biztonsági segítségnyújtási kérelmet kapott Ukrajna Irán szomszédos országaitól, európai államoktól és az Egyesült Államoktól, elsősorban az iráni Sahíd csapásmérő drónok elleni védekezéshez – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn a Telegramon, az ukrán Nemzeti Biztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) ülése után.

„Jelentéseket hallgattunk meg az RNBO titkárától, a hírszerzések vezetőitől, az Ukrán Biztonsági szolgálattól (SZBU), a külügy- és a védelmi minisztertől. Elemeztük a háború főbb kilátásait Iránban, valamint a háború elhúzódásának lehetséges következményeit. Részletesen megvizsgáltuk az államok biztonsági támogatással kapcsolatos kérelmeit, a Sahídok és más hasonló fenyegetések elleni fellépéshez” – tájékoztatott az államfő.

Kiemelte, hogy egyértelmű érdeklődés mutatkozik az ukrán tapasztalatok iránt az élet védelme, a megfelelő elfogórendszerek, elektronikai hadviselési rendszerek és kiképzés terén.

„Ukrajna kész pozitívan reagálni azoknak a kérelmeire, akik segítenek nekünk megvédeni az ukránok életét és Ukrajna függetlenségét. A kérelmek egy részére már konkrét intézkedésekkel és támogatással válaszoltunk” – közölte az elnök.

Zelenszkij hozzáfűzte, az RNBO a fegyveres erőkkel együtt meghatározza, mely további kérelmekre lehet pozitívan reagálni, úgy, hogy ne csökkenjen Ukrajna saját védekezőképessége. „Ukrajna prioritása világos: az iráni rezsim nem szerezhet előnyt az élet védői felett, és mindenkinek együtt kell dolgoznia a régió, valamint a globális piacok stabilizálásáért” – hangsúlyozta.

Az elnök közlése szerint az ülésen szó volt az iráni háború destabilizáló hatásairól és azokról a kockázatokról, amelyeket a globális piacokra, a régió országaira, valamint Ukrajna azon partnereire gyakorol, akik támogatást nyújtanak az orosz agresszió elleni védekezésben. Hangsúlyozta, hogy a közel-keleti és az öbölmenti események közvetlen hatással vannak Európára, köztük Ukrajnára, a világ más részeire, valamint Ukrajna ellátására, biztonságára és lakóinak jólétére.

Az államfő kiemelte, hogy Ukrajna régóta javasolja a partnereknek a közös képességek frissítését és megerősítését az élet védelme érdekében.

„Beszéltünk a közös védelemről drónok és rakéták ellen, valamint az agresszor rezsimek fegyvergyártásának megsemmisítéséről. Minden ilyen rezsim saját magát helyezi szembe a világgal, és erre választ kell adni. Minden Sahíd gyártóhely ismert. Az iráni és az orosz rezsim támogatja egymást, és egyre több információ áll rendelkezésre, többek között az Irán szomszédjait támadó Sahíd drónokban használt orosz alkatrészekről” – tette hozzá.

Az elnök megjegyezte, hogy a világ minden bizonnyal erősebb, mint bárki, aki megpróbálja destabilizálni. Kifejezte reményét, hogy a partnerek elég elszántak lesznek.

Forrás: MTI