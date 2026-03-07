Zelenszkij: Legalább hét áldozata van a Harkiv elleni orosz támadásnak

Éjjel óta tart egy harkivi társasház romjainak eltakarítása és a túlélők mentése a várost ért orosz légitámadás után. Az ellenség ballisztikus rakétával vette célba az épületet, melynek egy része teljesen elpusztult, a szomszédos háznak pedig a felső emeletei rongálódtak meg – írta Volodimir Zelenszkij ukrán államfő a Facebook-oldalán.

A támadásnak eddig hét halálos áldozata és legalább tucatnyi sérültje van. A sebesültek között gyerekek is vannak. A mentőszolgálatok a helyszínen dolgoznak a romok alatt további túlélők után kutatva.

„Oroszország 29 rakétát – ezeknek nagyjából fele ballisztikus – és 480 drónt – többségük Sahíd típusú – vetett be Ukrajna ellen. A célpontok Kijev, Hmelnyick és Csernyivci megyék energialétesítményei, valamint Zsitomir megye vasúti objektumai voltak. Károkról érkeztek jelentések Dnyipropetrovszk, Zaporizzsja, Vinnyica, Odessza, Poltava, Szumi és Cserkaszi megyékből”

– olvasható az elnök bejegyzésében.

Volodimir Zelenszkij ismét felhívta a partnerországok figyelmét a polgári és létfontosságú infrastruktúrát érő orosz támadásokra, mondván folytatniuk kell Ukrajna védelmi képességeinek támogatását.

„A PURL programnak továbbra is aktívan kell működnie. Számítunk az európai Unióval való eredményes együttműködésre, hogy polgárainknak erősebb védelmet biztosíthassunk”

– fogalmazott az államfő.

Kárpátalja.ma