Legalább négy civil áldozata van az éjszakai orosz légitámadásnak

Összehangolt orosz légicsapás sújtotta Ukrajnát mára virradóra. Jelenleg Kijev, Szumi, Harkiv, Dnyipropetrovszk és Mikolajiv megyékben folyik a kármentés minden szükséges állami szolgálat bevonásával – írta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Facebook-oldalán.

Az államfő szerint a támadások fő célpontja a kijevi régió áramhálózata volt, de lakóházak, tanintézmények és magánvállalatok is károkat szenvedtek.

Eddig négy halálos áldozatról van hír, sok sérült folyamodott orvosi ellátásért.

Zelenszkij részvétét fejezte ki az elhunytak szeretteinek.

Bejegyzéséből az is kiderül, hogy az ellenséges hadsereg 430 különböző típusú drónt és 68 rakétát vetett be – utóbbiak közül 13 ballisztikus fegyver volt. A légvédelmi egységeknek 58 rakétát sikerült megsemmisíteniük.

A támadás kapcsán az ukrán elnök megjegyezte:

„Minden újabb orosz csapásokat hozó éjszaka emlékezteti partnereinket, hogy a légvédelmi rendszerekre és a hozzájuk tartozó rakétákra mindennap szükségünk van. A rakétaszállítási megállapodások nem várhatnak, mindet a lehető leghamarabb végre kell hajtani.”

Hozzátette, hogy Oroszország a közel-keleti konfliktust kihasználva egyre nagyobb pusztítást végez Ukrajnában. Ezzel együtt felhívta a figyelmet a hatékony védekezés és az európai rakétagyártás fejlesztésének fontosságára.

