Zelenszkij a mozgósítás és a hadiállapot meghosszabbítását javasolja

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök törvényhozási kezdeményezéseket nyújtott be a Legfelsőbb Tanácshoz a hadiállapot valamint az általános mozgósítás határidejének meghosszabbításáról.

Az ukrán parlament hivatalos honlapján közzétett információk szerint 2026. január 12-én két törvényjavaslatot regisztráltak. A 14366-os számú tervezet Ukrajna elnökének „A hadiállapot időtartamának meghosszabbításáról Ukrajnában” szóló rendeletének jóváhagyását célozza, míg a 14367-es számú javaslat „Az általános mozgósítás időtartamának meghosszabbításáról” szóló rendelet megerősítésére vonatkozik.

A benyújtott törvényjavaslatokat jelenleg az illetékes parlamenti szakbizottság vizsgálja, amely előkészíti azokat a Legfelsőbb Tanács plenáris ülésén történő megvitatásra.

Jaroszlav Zseleznyak parlamenti képviselő Telegram csatornáján arról tájékoztatott, hogy a hadiállapot és az általános mozgósítás meghosszabbítása 90 napra szólna. Ennek értelmében az intézkedések 2026. február 3-tól május 4-ig maradnának hatályban.

