Augusztusi bogrács-index: csökkent az élelmiszerek ára

Közzétette a Kárpátaljai Közvélemény-kutató Központ a legfrissebb, 2025 augusztusi bogrács-indexét, amely szerint az élelmiszerárak 11%-kal csökkentek júliushoz képest.

A mutató szerint augusztusban Kárpátalján egy öttagú család 715 hrivnyát költ, ha hagyományos bográcsgulyást főz odahaza.

Vagyis az előző hónaphoz képest 90 hrivnyával olcsóbb odahaza bográcsgulyást készíteni.

Az index kiszámításához ismét a termékek piaci átlagárát vették az elmúlt hónapból.

Bogrács-index 2025 augusztusában

Júliusban 805 hrivnyát mutatott a bogrács-index, ami júniushoz képest 1,8%-kal volt drágább. A júliusi statisztika ide kattintva érhető el.

A Bogrács-indexről

A Bogrács-index egy kárpátaljai kutatás, amelyet a Kárpátaljai Közvélemény-kutató Központ hívott életre. A megyében népszerű ételről nevezték el. Mivel Kárpátalján ez az egyik legelterjedtebb étel, így a kutatók azáltal mérik a megyében történő havi gazdasági változásokat, hogy mennyibe kerül elkészíteni.

Azért is ez az egyik legpontosabb mérés megyénkben, mivel a bográcshoz szükségesek a legalapvetőbb élelmiszerek: liszt, hús, zöldség, víz és fűszerek. A bográcsot a megye mindegyik pontján ismerik, a hozzávalók pedig a kárpátaljai konyha alapélelmiszereiből áll.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: illusztráció, streetkitchen.blog.hu