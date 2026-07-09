8600 és 92 ezer hrivnya között: ennyit keresnek a legjobban és a legrosszabbul fizetett szakemberek Ukrajnában

Egy év alatt jelentősen emelkedtek a bérek Ukrajnában. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint az országos állásportálon meghirdetett munkakörök átlagos fizetése elérte a havi 30 ezer hrivnyát, ami 6 ezer hrivnyás növekedést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest.

A legmagasabb átlagbéreket továbbra is Kijevben kínálják, ahol a meghirdetett állások átlagos fizetése 38 ezer hrivnya. Ezt követi Vinnyicja megye 36 ezer, Herszon megye 34 ezer, valamint Dnyipropetrovszk és a Harkiv megye egyaránt 31 ezer hrivnyás átlagfizetéssel.

A legjobban fizetett állások közé az operatív igazgatói pozíció tartozik, amelyért akár havi 92 ezer hrivnyát is kínálnak. A nemzetközi gépkocsivezetők átlagosan 66 ezer, az ingatlanközvetítők 58 ezer, az autófényezők 57 ezer, a programozók 52 ezer, az autószerelők 47 ezer, a séfek 46 ezer, míg a darukezelők 37 ezer hrivnyás fizetésre számíthatnak.

A legalacsonyabb béreket továbbra is a szakképzettséget nem igénylő munkakörökben kínálják. Az utcaseprők, takarítók, konyhai kisegítők, mosogatók, postások és csomagoló munkások esetében gyakran csupán a minimálbért fizetik, amely 2026-ban havi 8 647 hrivnya.

A Foglalkoztatási Szolgálat szerint a jelentős bérkülönbségek elsősorban a szakképzettség, a munkatapasztalat, a feladatok összetettsége, valamint az egyes szakmákban tapasztalható munkaerőhiány következménye.

Kárpátalja.ma/RBK-Ukrajina

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