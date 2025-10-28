A csokoládé ára az egekben

A csokoládé ára Ukrajnában az egekbe szökött, és a közeljövőben sem várható jelentős csökkenés. A drágulás hátterében a kakaóbabok világpiaci áremelkedése, az ukrán importfüggőség és a globális gazdasági tényezők állnak.

A csokoládé alapanyaga, a kakaóbab ára 2024-ben csaknem 300%-kal emelkedett, és bár azóta némileg csökkent, még mindig jelentősen meghaladja a korábbi szinteket. A csokoládégyártók, mint a Nestlé és a Lindt, kénytelenek voltak árat emelni a megnövekedett alapanyagköltségek miatt.

Ukrajna teljes mértékben importálja a kakaót, így a globális piaci ingadozások közvetlen hatással vannak az árakra. A csokoládépiac értéke 2024-ben 744 millió dollárra nőtt, és várhatóan tovább emelkedik.

Bár a kakaóbabok ára némileg csökkent, az előrejelzések szerint a csokoládé ára továbbra is magas marad. A csokoládégyártók és a fogyasztók is kénytelenek alkalmazkodni az új árkörnyezethez.

A csokoládé ára Ukrajnában az importfüggőség és a globális piaci tényezők miatt továbbra is magas marad. A fogyasztóknak érdemes figyelemmel kísérniük az árakat és tudatosan vásárolniuk.

A 24.tv.ua nyomán.

Kárpátalja.ma