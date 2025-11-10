A kávéárak az egekben Ukrajnában

Az elmúlt években folyamatosan emelkedtek a kávéárak Ukrajnában, és a trend idén is folytatódik. Az árnövekedés fő oka az instabil időjárás, amely a világ legnagyobb kávétermesztő országainak, többek között Brazília és Vietnám, termését csökkentette – írja az agronews.ua.

A MinFin adatai szerint a Nescafé Gold 210 grammos kiszerelésének ára 2025 januárjában valamivel 390 hrivnya felett volt, míg októberre az átlagos ár már 610 hrivnya. Az árak várhatóan rövid távon nem fognak jelentősen csökkenni. Az International Coffee Organization jelentése szerint a kávéhozam a tavalyi évhez képest csökkent, miközben a kávészemek beszerzési ára nőtt.

Csak néhány hónap alatt a Nescafé Gold instant kávé ára 10,9%-kal emelkedett. Szeptemberben egy 210 grammos csomag 550 hrivnyába került, novemberre az ár 610 hrivnyára nőtt, vagyis 60 hrivnyás áremelkedés történt mindössze két hónap alatt.

Az év elejéhez képest a kávé ára 390 hrivnyáról indult, így 10 hónap alatt közel 220 hrivnyával, azaz több mint 56%-kal drágult. A múlt évben is nőtt a kávé ára hasonló okokból, ám az áremelkedés nem volt ilyen drasztikus. Az évekig tartó aszályok azonban elkerülhetetlenül hatással voltak a termésre.

