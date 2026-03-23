A PrivatBank új árfolyamot tett közzé március 23-án

A PrivatBank március 23-án frissítette a dollár- és euróárfolyamát. A bank közleménye szerint az amerikai valuta ára 10 kopijkával csökkent, így 44,05 hrivnyán áll. Az euró árfolyama nem változott, továbbra is 51,00 hrivnya 1 euró.

Az amerikai dollárt a banknál 43,45 hrivnyáért, az eurót pedig 50,00 hrivnyáért lehet eladni. A kártyás fizetésnél a dollár árfolyama 44,05 hrivnyára csökkent, az euró pedig változatlanul 51,02 hrivnya.

A Ukrán Nemzeti Bank március 23-án hivatalos dollárárfolyamát 43,82 hrivnyában állapította meg, így a hrivnya 14 kopijkával erősödött. Az euróval szemben viszont gyengült a hazai valuta: a hivatalos árfolyam szerint 1 euró 50,68 hrivnya lett , ami 18 kopijka csökkenést jelent.

