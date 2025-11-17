Gyengült a dollár, erősödött az euró
November 17-re frissítette hivatalos árfolyamait az Ukrán Nemzeti Bank (NBU). A jegybank adatai szerint a dollár árfolyama enyhén csökkent, míg az euró tovább erősödött a pénteki értékekhez képest.
A hivatalos árfolyamok hétfőre, november 17-re a következők:
1 amerikai dollár – 42,04 hrivnya
(november 14-én: 42,06 hrivnya)
1 euró – 48,98 hrivnya
(november 14-én: 48,88 hrivnya)
Ez azt jelenti, hogy a dollár 2 kopijkával gyengült, míg az euró 10 kopijkával erősödött a múlt hét végéhez viszonyítva.
Banki átlagárfolyamok
A minfin.com.ua adatai alapján a bankokban az átlagos vételi és eladási árfolyamok így alakultak:
USD: 41,77 – 42,25 hrivnya
EUR: 48,60 – 49,30 hrivnya
A pénzváltókban a következő átlagárfolyamok figyelhetők meg:
USD: 42,05 – 42,15 hrivnya
EUR: 48,96 – 49,15 hrivnya
A két legnagyobb ukrán bank a következő kártyás árfolyamokat alkalmazza:
PrivatBank:
USD: 41,75 – 42,19 hrivnya
EUR: 48,56 – 49,26 hrivnya
monobank:
USD: 41,80 – 42,19 hrivnya
EUR: 48,60 – 49,20 hrivnya