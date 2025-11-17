Gyengült a dollár, erősödött az euró

November 17-re frissítette hivatalos árfolyamait az Ukrán Nemzeti Bank (NBU). A jegybank adatai szerint a dollár árfolyama enyhén csökkent, míg az euró tovább erősödött a pénteki értékekhez képest.

A hivatalos árfolyamok hétfőre, november 17-re a következők:

1 amerikai dollár – 42,04 hrivnya

(november 14-én: 42,06 hrivnya)

1 euró – 48,98 hrivnya

(november 14-én: 48,88 hrivnya)

Ez azt jelenti, hogy a dollár 2 kopijkával gyengült, míg az euró 10 kopijkával erősödött a múlt hét végéhez viszonyítva.

Banki átlagárfolyamok

A minfin.com.ua adatai alapján a bankokban az átlagos vételi és eladási árfolyamok így alakultak:

USD: 41,77 – 42,25 hrivnya

EUR: 48,60 – 49,30 hrivnya

A pénzváltókban a következő átlagárfolyamok figyelhetők meg:

USD: 42,05 – 42,15 hrivnya

EUR: 48,96 – 49,15 hrivnya

A két legnagyobb ukrán bank a következő kártyás árfolyamokat alkalmazza:

PrivatBank:

USD: 41,75 – 42,19 hrivnya

EUR: 48,56 – 49,26 hrivnya

monobank:

USD: 41,80 – 42,19 hrivnya

EUR: 48,60 – 49,20 hrivnya

Kárpátalja.ma