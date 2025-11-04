Az alma gyorsabban drágul, mint az üzemanyag Ukrajnában

Az ukrán fogyasztók döbbenettel figyelik, ahogy az alma ára egy év alatt 120 százalékkal emelkedett. A szakértők szerint a drágulás nem áll meg: havonta további 7-10 százalékos növekedés várható egészen az év végéig. A valaha legelérhetőbb gyümölcs mára igazi luxuscikké válik – és a kilónkénti 100 hrivnyás ár sem kizárt.

A hivatalos statisztikák szerint 2025 őszén az alma átlagosan 41–56 hrivnyába kerül kilogrammonként – attól függően, melyik forrást nézzük (Minfin, illetve Állami Statisztikai Szolgálat). Ez 2,2-szer magasabb, mint egy évvel korábban.

Még a betakarítás csúcsán sem estek vissza az árak, sőt: a májusban rögzített 52,99 hrivnyás átlagár már akkor is történelmi rekord volt.

A Kijevi Agrárgazdasági Intézet közgazdásza, dr. Inna Szalo úgy véli, a drágulás megállíthatatlan:

„Tartós, havi 7-10 százalékos áremelkedésre számítunk. Az alma ára az év végére elérheti, sőt meghaladhatja a 60-70 hrivnyát kilogrammonként.”

A fő probléma a termelés és a fogyasztás közötti egyensúlyhiány. Az átlagos ukrán évente 23 kg almát eszik, miközben az egészséges mennyiség legalább 50 kg lenne. Ez azt jelenti, hogy a lakosság valós szükséglete mindössze 46%.

A magas árak ráadásul a lakosság gyenge vásárlóerejével párosulnak, ami egyre szűkíti a piacot: van alma, de sokan már nem engedhetik meg maguknak.

A drágulás öt fő oka:

Szélsőséges időjárás: hőhullámok, aszály és tavaszi fagyok rontják a terméshozamot.

Energiaárak: a tárolás és szállítás költségei az egekben, az áramdíjak pedig tovább nőnek.

Exportnyomás: a külföldi piacokon 30-40 hrivnya/kg áron eladható alma miatt a termelők inkább exportálnak, mintsem olcsóbban adják belföldön.

Elöregedő ültetvények: a háború és a beruházáshiány miatt kevés új ültetvényt telepítenek.

Kistermelői dominancia: az almák mintegy 70%-át háztartások termelik, így a termelés rendkívül érzékeny az időjárásra és piaci ingadozásokra.

A rövid őszi időszakban még előfordulhat átmeneti árcsökkenés – egyes fajták 20-35 hrivnyáért is elérhetők –, de a szakértők szerint a télre ismét luxustermékké válik az alma.

Ha a trend folytatódik, 2026-ra az alma ára valóban elérheti a pszichológiai határnak számító 100 hrivnyát kilogrammonként – ami Ukrajnában eddig elképzelhetetlennek tűnt.

A goloskkarpat.info nyomán.

